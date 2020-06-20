Подземные толчки ощущались незначительно
Сегодня днём в Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой в эпицентре 3,8. Эпицентр явления находился в 25 км юго- восточнее от населённого пункта Никольск.
- По информации ЕДДС Мухоршибирского района толчки ощущались незначительно. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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