В Бурятии произошло землетрясение

Подземные толчки ощущались незначительно



Сегодня днём в Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой в эпицентре 3,8. Эпицентр явления находился в 25 км юго- восточнее от населённого пункта Никольск.



- По информации ЕДДС Мухоршибирского района толчки ощущались незначительно. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

