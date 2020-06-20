Пожар потушили за 20 минут
Вчера вечером произошёл пожар в двухквартирном доме в селе Заиграево Заиграевского района Бурятии. Первый пожарный расчёт прибыл через три минуты после сообщения о возгорании. На момент прибытия пожарных было загорание в одной из квартир, жильцы эвакуировались самостоятельно.
- 20 минут понадобилось огнеборцам чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара одна квартира повреждена огнём на площади 35 кв.м., вторая квартира не пострадала благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара устанавливается, вероятно, ею мог стать поджог.
Всего за минувшие сутки зарегистрировано 12 пожаров, 7 из которых произошли в районах республики.
В Бурятии жильцы эвакуировались из горящего дома
Происшествия, Фото:
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