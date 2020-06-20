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В Бурятии потушили три лесных пожара

В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С огнём боролись 242 человека 

За прошедшие сутки в Бурятии тушили 8 лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах и Тункинском нацпарке на общей площади 59,7 га. С огнём боролись 242 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 48 единиц лесопожарной техники.

Три лесных пожара в Северо-Байкальском и Хоринском районах возникли из-за гроз, остальные возникли из-за неосторожного обращения с огнём.

Три лесных пожара в Еравнинском, Северо-Байкальском районе и Тункинском нацпарке ликвидированы. Ещё 2 лесных пожара в Еравнинском и Прибайкальском районах локализован, продолжаются работы по их дотушиванию.

На утро 20 июня продолжаются работы по тушению 3 лесных пожаров в Баргузинском, Прибайкальском и Хоринском районах, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44

лесные пожары
 
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