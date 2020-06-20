В Бурятии потушили три лесных пожара



Три лесных пожара в Еравнинском, Северо-Байкальском районе и Тункинском нацпарке ликвидированы. Ещё 2 лесных пожара в Еравнинском и Прибайкальском районах локализован, продолжаются работы по их дотушиванию.



На утро 20 июня продолжаются работы по тушению 3 лесных пожаров в Баргузинском, Прибайкальском и Хоринском районах, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44





За прошедшие сутки в Бурятии тушили 8 лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах и Тункинском нацпарке на общей площади 59,7 га. С огнём боролись 242 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 48 единиц лесопожарной техники.Три лесных пожара в Северо-Байкальском и Хоринском районах возникли из-за гроз, остальные возникли из-за неосторожного обращения с огнём.