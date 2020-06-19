В Улан-Удэ утренняя пробка на Октябре произошла из-за ДТП

В результате ДТП пострадавших нет. Виновник не имеет страхового полиса. ДТП спровоцировало пробку.











Сегодня в Улан-Удэ на перекрёстке проспекта 50 лет Октября и улицы Чертенкова столкнулись «Субару Импреза» и «Рено». ДТП произошло около 8 часов утра.По словам очевидца, автомобиль «Субару Импреза» двигался по главной дороге, со стороны Октября, и начал разворачиваться в противоположном направлении. В этот момент с улицы Чертенкова выехал «Рено», пересёк две полосы и попытался повернуть налево, но совершил столкновение.- На данном участке «Рено» поворот налево через две полосы запрещён, только поворот направо, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.