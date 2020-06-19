В Улан-Удэ утренняя пробка на Октябре произошла из-за ДТП

Здесь столкнулись «Субару Импреза» и «Рено»
Сегодня в Улан-Удэ на перекрёстке проспекта 50 лет Октября и улицы Чертенкова столкнулись «Субару Импреза» и «Рено». ДТП произошло около 8 часов утра.
По словам очевидца, автомобиль «Субару Импреза» двигался по главной дороге, со стороны Октября, и начал разворачиваться в противоположном направлении. В этот момент с улицы Чертенкова выехал «Рено», пересёк две полосы и попытался повернуть налево, но совершил столкновение.
- На данном участке «Рено» поворот налево через две полосы запрещён, только поворот направо, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.
В результате ДТП пострадавших нет. Виновник не имеет страхового полиса. ДТП спровоцировало пробку.
Здесь столкнулись «Субару Импреза» и «Рено»
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