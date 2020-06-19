Здание наполнилось плотным дымом, жители верхних этажей оказались отрезанными от путей эвакуации
В Иркутске сегодня утром сотрудники уголовного розыска Роман Панов и Александр Савицкий находились в доме №4 по улице Костычева, работая по материалам о совершенном имущественном преступлении. Оперативники заметили, как с одной из квартир идёт густой дым, который распространялся по коридору.
Правоохранители, защищая органы дыхания влажными полотенцами, проверили, нет ли в квартире жильцов. После этого офицеры полиции вызвали экстренные службы и оказали помощь спасателям в эвакуации.
К месту пожара были направлены 27 сотрудников МЧС и 7 единиц техники, в том числе предназначенной для тушения пожаров и спасения людей в многоэтажных домах.
- На момент прибытия пожарных расчётов из окна квартиры на третьем этаже шёл дым, жители верхних этажей оказались отрезанными от путей эвакуации – здание бывшего общежития коридорного типа заполнилось плотным дымом в считанные минуты. В первые минуты, до прибытия пожарных подразделений, жильцам помогали эвакуироваться находившиеся на месте сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске полицейские эвакуировали людей из горящего дома
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Здание наполнилось плотным дымом, жители верхних этажей оказались отрезанными от путей эвакуации
Ребёнок с травмами был доставлен в больницу
Мужчина застрял между сиденьем и приборной панелью
Двухлетний малыш с отцом госпитализированы в больницу
С 15 июня группой водолазов было обследовано 7500 квадратных метров дна
Пострадали водитель трамвая и контролёр
Он вёл себя неадекватно
10 человек были эвакуированы
Пожар едва не перекинулся на соседние здания
Работник ОЭЗ «Байкальская гавань» скончался при госпитализации в медучреждение
Сельчанин получил порезы и ожоги
Водитель большегруза не пострадал
Вероятно, пожар произошёл из-за поджога пуха
В одной из машин находились маленькие дети
Происшествия, 18.06.2020
Некачественный продукт общепита отправил несовершеннолетних в инфекционную больницу