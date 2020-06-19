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В Иркутске полицейские эвакуировали людей из горящего дома

В Иркутске полицейские эвакуировали людей из горящего дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Здание наполнилось плотным дымом, жители верхних этажей оказались отрезанными от путей эвакуации

В Иркутске сегодня утром сотрудники уголовного розыска Роман Панов и Александр Савицкий находились в доме №4 по улице Костычева, работая по материалам о совершенном имущественном преступлении. Оперативники заметили, как с одной из квартир идёт густой дым, который распространялся по коридору.

Правоохранители, защищая органы дыхания влажными полотенцами, проверили, нет ли в квартире жильцов. После этого офицеры полиции вызвали экстренные службы и оказали помощь спасателям в эвакуации.

К месту пожара были направлены 27 сотрудников МЧС и 7 единиц техники, в том числе предназначенной для тушения пожаров и спасения людей в многоэтажных домах.

- На момент прибытия пожарных расчётов из окна квартиры на третьем этаже шёл дым, жители верхних этажей оказались отрезанными от путей эвакуации – здание бывшего общежития коридорного типа заполнилось плотным дымом в считанные минуты. В первые минуты, до прибытия пожарных подразделений, жильцам помогали эвакуироваться находившиеся на месте сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутская область пожар
 
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