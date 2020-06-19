После ДТП с фурой водителя «Тойоты» доставили в больницу

Авария произошла сегодня днём
Сегодня на 458 км автодороги «Улан-Удэ – Иркутск» в местности «Уточкина падь» столкнулись фура и автомобиль «Тойота Хайс».
По предварительным данным, 53-летний водитель фуры выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с иномаркой, в которой находился один водитель.
49-летний водитель иномарки доставлен в медучреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в ДТП в Иволгинском районе пострадали пять человек
, в том числе двухлетний ребёнок.
Авария произошла сегодня днём
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