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После ДТП с фурой водителя «Тойоты» доставили в больницу

После ДТП с фурой водителя «Тойоты» доставили в больницу
Происшествия,  Фото:dtp_03
Авария произошла сегодня днём

Сегодня на 458 км автодороги «Улан-Удэ – Иркутск» в местности «Уточкина падь» столкнулись фура и автомобиль «Тойота Хайс».

По предварительным данным, 53-летний водитель фуры выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с иномаркой, в которой находился один водитель.


49-летний водитель иномарки доставлен в медучреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в ДТП в Иволгинском районе пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребёнок.

ДТП
 
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