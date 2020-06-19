После ДТП с фурой водителя «Тойоты» доставили в больницу

По предварительным данным, 53-летний водитель фуры выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с иномаркой, в которой находился один водитель.







49-летний водитель иномарки доставлен в медучреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.











