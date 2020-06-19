Мужчина застрял между сиденьем и приборной панелью
Ночью 19 июня в селе Верхний Ичетуй Джидинского района Бурятии произошло ДТП - автомобиль с двумя мужчинами врезался в жилой дом. В результате аварии оба человека получили травмы, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Медработники сразу увезли пассажира в больницу, а водителя, зажатого между сиденьем и приборной панелью, освободили прибывшие работники пожарной части села Петропавловка.
Начальник караула пожарной части №16 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ Роман Герасимов и водитель пожарного автомобиля Алексей Вершинин с помощью спасательного инструмента демонтировали дверь автомобиля и сняли приборную панель.
- Работали максимально аккуратно – водитель кричал, ему было больно. Вместе с работниками скорой помощи извлекли его из машины, - говорит Роман Герасимов.
Мужчину также госпитализировали в медучреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в ДТП с грузовиком пострадали пятеро человек, в том числе двухлетний ребёнок.
В Бурятии пожарные спасли водителя, застрявшего в машине после ДТП
Происшествия, Фото:
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