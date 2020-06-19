На трассе в Бурятии в ДТП с грузовиком пострадали 4 взрослых и ребёнок

«Отец и ребёнок с подозрением на травму головы и ног срочно эвакуированы в Детскую республиканскую клиническую больницу», - заключили в центре.





Накануне, 18 июня, около 22:00 в 5 км от посёлка Иволга произошло ДТП.Водитель минигрузовика «Isuzu» сбил пешехода, затем выехал на полосу встречного движения где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем.В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе двухлетний ребёнок.- В составе 1-ой бригады экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф и 2-х бригад Станции скорой помощи Иволгинской ЦРБ, водитель легкового автомобиля женщина с подозрением на травму головы, травму внутренних органов, пешеход с подозрением на травму головы и грудной клетки в тяжёлом состоянии, пассажирка грузовика с подозрением на перелом руки и травмой головы эвакуированы в Республиканскую клиническую больницу, - сообщили в Центре медицины катастроф.