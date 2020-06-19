С 15 июня группой водолазов было обследовано 7500 квадратных метров дна
В Иркутской области завершились две операции, связанные с поиском людей, пропавших на Братском водохранилище и озере Байкал.
Спасатели 14 июня обследовали акваторию Братского водохранилища в районе санатория «Крылатый», где при совершении опасного манёвра перевернулась резиновая лодка, в которой находился 34-летний мужчина. По словам очевидцев, он был без спасательного жилета, поэтому вряд ли смог доплыть до берега.
С 15 июня группой водолазов было обследовано 7500 квадратных метров дна. Тело погибшего было обнаружено и передано сотрудникам полиции.
Также водолазами МЧС России завершены работы в заливе Мухор озера Байкал.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 10 июня в Мухорском заливе очевидцами была замечена моторная лодка «Компас-330» с заведённым двигателем, ходившая кругами.
Спасатели остановили лодку, осмотрели акваторию вокруг неё, обнаружили куртку и резиновые сапоги. Лодку отбуксировали до берега, обследовали береговую линию от мыса Шида до залива Щучье и береговую линию залива Бурун-Хугун, протяжённостью 1,5 км, более ничего не обнаружили.
Байкальскими спасателями было обследовано более 25000 квадратных метров акватории озера. Погибший был найден 16 июня.
В Иркутской области нашли тело утонувшего мужчины
Происшествия, Фото:
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