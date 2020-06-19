В Иркутской области столкнулись трамвай и большегруз

Пострадали водитель трамвая и контролёр
Около 7 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение об аварии в Ангарском городском округе Иркутской области. По предварительной информации, на пересечении старого Московского тракта и улицы Карла Маркса произошло столкновение грузового автомобиля «Volvo» с трамваем.
В результате случившегося большегруз перевернулся.
Медицинская помощь понадобилась водителю трамвая и контролёру.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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