В Иркутской области столкнулись трамвай и большегруз



Около 7 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение об аварии в Ангарском городском округе Иркутской области. По предварительной информации, на пересечении старого Московского тракта и улицы Карла Маркса произошло столкновение грузового автомобиля «Volvo» с трамваем.



В результате случившегося большегруз перевернулся.









Медицинская помощь понадобилась водителю трамвая и контролёру.



Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

