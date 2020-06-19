В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками

Он вёл себя неадекватно
На днях в три часа ночи на автобусной остановке в посёлке Сокол сотрудники Росгвардии Бурятии заметили подозрительного мужчину, который вёл себя неадекватно.
В ходе досмотра у него был обнаружен свёрток с коноплёй.
Задержанного 34-летнего жителя Иволгинского района ранее судимого, находящегося в алкогольном опьянении, доставили в отдел полиции. По результатам экспертизы было установлено, что растительная масса является наркотическим веществом – гашишным маслом.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Он вёл себя неадекватно
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