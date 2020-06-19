В Иркутской области горело кафе



28 пожаров ликвидировано спасателями Иркутской области накануне, 18 июня. Горели 2 жилых дома, 6 надворных построек и бани, 2 гаража, неэксплуатируемое строение, строящийся дом, кафе. В 13 случаях пожарные привлекались к тушению горящего мусора, сухой растительности и тополиного пуха.



При возгорании в кафе в Тайшете эвакуированы 10 человек. Сообщение о пожаре в двухэтажном здании поступило во втором часу дня.



В кафе в это время находился только персонал, который благополучно покинул здание до прибытия пожарных расчётов. К месту пожара прибыли 3 автоцистерны, автолестница и 12 человек личного состава.



На момент прибытия первого подразделения горела кровля второго этажа по всей площади и наружная деревянная обшивка здания. Спустя час открытый огонь был потушен, ещё около двух часов потребовалось для ликвидации последствий пожара.



В результате была уничтожена кровля второго этажа по всей площади – 300 кв. м. и наружная обшивка на площади 140 кв. м. Повреждено потолочное перекрытие второго этажа на площади 50 кв. м. Пострадавших нет.



Дознаватели МЧС России, работавшие на месте происшествия, установили, что возгорание началось с наружной стены здания из-за неосторожного обращения с огнём посторонних лиц.



В настоящее время устанавливаются лица, виновные в пожаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

