Пожар едва не перекинулся на соседние здания
Сегодня ночью произошёл пожар в жилом доме в селе Иволгинск Иволгинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных горела кровля и веранда дома, существовала угроза двум соседним жилым домам – огонь уже переходил на забор.
Семья из пяти человек эвакуировалась самостоятельно. Тушение пожара осложнялось большой площадью дома, плотной застройкой, и, главное, покрытием кровли дома легковоспламенимым материалом.
В результате пожара сгорели крыша дома и веранда на общей площади 135 кв.м., повреждены стены пристроя и гаража, 2 соседних дома не пострадали.
Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки на веранде дома, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в селе Татаурово в Прибайкальском районе во время пожара пострадал мужчина, выбираясь из горящего дома.
В Бурятии горел дом многодетной семьи
Происшествия, Фото:
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