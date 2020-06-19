В Бурятии мужчину убило током





18 июня днём при перевозке в лечебное учреждение в автомобиле скончался 30-летний работник ОЭЗ «Байкальская гавань». Мужчина получил электротравму во время монтажных работ.По данному факту проводится доследственная проверка.По предварительным данным, мужчина работал в компании мастером отдела электроэнергетики. 18 июня после полудня он приступил к электромонтажным работам по установке счётчика в электрощите, расположенном в одном из административных зданий комплекса. Обесточивая электрощит, мужчина использовал обычный гаечный ключ без изоляции и не надел защитные резиновые перчатки. Откручивая один из крепежей проводки, гайка которого не поддавалась, он заглянул внутрь щита и задел головой за элементы, которые находились под напряжением. От контакта мастер получил удар электротоком. Находившийся рядом работник отдернул мужчину от щита. Пострадавшего на автомобиле пытались доставить в больницу, однако по пути он скончался.- В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.В самой «Байкальской гавани» прокомментировали случившееся.- Вчера у нас произошла трагедия на работе. Погиб наш коллега, по-настоящему душа компании, отзывчивый, опытный и добрый человек, близкий друг. Это большой удар для меня лично и для всех сотрудников компании. Суммарно в филиале АО «ОЭЗ» и АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» он проработал электриком и мастером около 8 лет, - пишет на своей странице в Facebook Алексей Тогошиев, гендиректор АО «ОЭЗ «Байкальская гавань».Он сообщил, что несчастный случай произошёл при проведении работ на электрооборудовании, и в настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка.- Мы скорбим вместе с семьёй погибшего и окажем всю необходимую помощь и поддержку близким. У него остались жена и маленький сын. Большое горе, - отметил Алексей Тогошиев.