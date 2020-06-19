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Житель Бурятии пострадал, выбираясь из горящего дома

Житель Бурятии пострадал, выбираясь из горящего дома
Происшествия,  Фото:Республиканское агентство ГО и ЧС
Сельчанин получил порезы и ожоги

Вчера в селе Татаурово в Прибайкальском районе Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, людей внутри уже не было.

Мужчина, уснувший, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения с сигаретой, проснулся и разбил окно и выбрался из горящего дома, однако получил порезы рук и ожоги спины.



Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара сгорели вещи и диван, повреждён фронтон дома и оконный проём. Мужчина был госпитализирован, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.


Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Улан-Удэ горел дом на улице Бабушкина. К счастью, никто не пострадал.
пожар неосторожность при курении
 
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