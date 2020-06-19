Житель Бурятии пострадал, выбираясь из горящего дома

Сельчанин получил порезы и ожоги
Вчера в селе Татаурово в Прибайкальском районе Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, людей внутри уже не было.
Мужчина, уснувший, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения с сигаретой, проснулся и разбил окно и выбрался из горящего дома, однако получил порезы рук и ожоги спины.
Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара сгорели вещи и диван, повреждён фронтон дома и оконный проём. Мужчина был госпитализирован, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Улан-Удэ горел дом на улице Бабушкина.
К счастью, никто не пострадал.
Сельчанин получил порезы и ожоги
Водитель большегруза не пострадал
Вероятно, пожар произошёл из-за поджога пуха
В одной из машин находились маленькие дети
Некачественный продукт общепита отправил несовершеннолетних в инфекционную больницу
В пользу истца взыскано в счёт возмещения ущерба почти 250 тысяч рублей
В Муйском районе размыло мост и дорогу
В подполье вода поднялась на 10 см
После этого он продал смартфон односельчанину
Мужчины получили травмы различной степени тяжести
Мужчина умело вскрывал не только так называемые «китайские двери», но и современные, надёжные запирающие устройства
Авария произошла недалеко от Каменска
Двое из них госпитализированы
Произошла коммунальная авария
Пешеход лежал на дороге, когда на него совершили наезд