Житель Бурятии пострадал, выбираясь из горящего дома

Мужчина, уснувший, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения с сигаретой, проснулся и разбил окно и выбрался из горящего дома, однако получил порезы рук и ожоги спины.











Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара сгорели вещи и диван, повреждён фронтон дома и оконный проём. Мужчина был госпитализирован, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



