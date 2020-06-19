Водитель большегруза не пострадал
Авария произошла 18 июня около 16 часов на автодороге Р-255 «Сибирь» в нескольких километрах от Нижнеудинска в Иркутской области.
Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомобиля ВАЗ, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с грузовиком «Рено Премиум», двигавшегося в направлении Иркутска под управлением 35-летнего водителя.
В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного автомобиля, пожилая женщина, погибли. Мужчина, находившийся за рулём большегруза, не пострадал.
На месте работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и работники экстренных служб. Полицейскими проводится всесторонняя проверка по факту случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области ДТП погибли водитель и пассажирка «Жигулей»
Происшествия, Фото:
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