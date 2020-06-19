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В Улан-Удэ жильцы эвакуировались из горящего дома

В Улан-Удэ жильцы эвакуировались из горящего дома
Происшествия,  Фото:предоставлено очевидцем
Вероятно, пожар произошёл из-за поджога пуха

Накануне вечером произошёл пожар в двухэтажном жилом доме по улице Бабушкина в Улан-Удэ. К моменту прибытия первого подразделения горели забор и наружная стена дома, жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

- Благодаря оперативным действиям и быстрому реагированию на вызов пожар удалось ликвидировать в тех размерах, который он принял на момент прибытия первого пожарного подразделения, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены ГУ МЧС России по Бурятии Владислав Буянов.


За 21 минуту пожар был полностью ликвидирован. В результате сгорел забор на площади 10 квадратных метров, повреждена кровля на площади 2 квадратных метра, наружная стена и оконные проёмы 2 квартир на площади 10 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 14 человек и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

- В настоящее время причину возгорания выясняют дознаватели МЧС России, отрабатывается несколько версий произошедшего, в том числе одна из них - поджог тополиного пуха, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

пожар
 
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