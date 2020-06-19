В одной из машин находились маленькие дети
Сотрудники ГИБДД в Иркутской области разбираются в обстоятельствах дорожной аварии с участием трёх транспортных средств.
Авария произошла накануне, 18 июня, на 44 км. автодороги Р-258 «Байкал» в районе посёлка Моты. По предварительным данным, водитель грузовика «Хово», ехавший со стороны Иркутска, потерял управление и столкнулся с двумя машинами «УАЗ» и «Нива».
Водитель и пассажир «УАЗа» госпитализированы. В «Ниве» было 5 человек, в том числе двое детей в возрасте 7 месяцев и 5 лет. Предварительно, никто из них серьёзно не пострадал.
- В настоящий момент инспекторы ГИБДД работают на месте происшествия, обстоятельства и причины аварии выясняются, - сообщили пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в тройном ДТП пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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