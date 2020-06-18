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Ливень отрезал дорогу в бурятский посёлок

Ливень отрезал дорогу в бурятский посёлок
Происшествия,  Фото:Республиканское агентство ГО и ЧС
В Муйском районе размыло мост и дорогу

На днях сильный ливень размыл дорогу и подъездные пути к мосту в 17 км от посёлка Иракинда Муйского района Бурятии. Для устранения последствий на месте использовалась тяжёлая техника с рудника «Ирокинда», проводилась работа по обустройству пешеходной переправы.

- Работы по обустройству объездного пути для большегрузной техники приостановлены в связи с неблагоприятными погодным условиям, - сообщили пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

На данный момент автодорожного пути в населённый пункт нет.

дороги
 
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