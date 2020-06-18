Ливень отрезал дорогу в бурятский посёлок

На данный момент автодорожного пути в населённый пункт нет.





На днях сильный ливень размыл дорогу и подъездные пути к мосту в 17 км от посёлка Иракинда Муйского района Бурятии. Для устранения последствий на месте использовалась тяжёлая техника с рудника «Ирокинда», проводилась работа по обустройству пешеходной переправы.- Работы по обустройству объездного пути для большегрузной техники приостановлены в связи с неблагоприятными погодным условиям, - сообщили пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.