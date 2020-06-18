Ливень отрезал дорогу в бурятский посёлок

В Муйском районе размыло мост и дорогу
На днях сильный ливень размыл дорогу и подъездные пути к мосту в 17 км от посёлка Иракинда Муйского района Бурятии. Для устранения последствий на месте использовалась тяжёлая техника с рудника «Ирокинда», проводилась работа по обустройству пешеходной переправы.
- Работы по обустройству объездного пути для большегрузной техники приостановлены в связи с неблагоприятными погодным условиям, - сообщили пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
На данный момент автодорожного пути в населённый пункт нет.
В подполье вода поднялась на 10 см
После этого он продал смартфон односельчанину
Мужчины получили травмы различной степени тяжести
Мужчина умело вскрывал не только так называемые «китайские двери», но и современные, надёжные запирающие устройства
Авария произошла недалеко от Каменска
Двое из них госпитализированы
Произошла коммунальная авария
Пешеход лежал на дороге, когда на него совершили наезд
Дети 9,10 и 12 лет поджигали тополиный пух возле школы
Ущерб составил 750 тысяч рублей
Авария случилась после обеда
Также он прихватил с собой пилу
Первую помощь пострадавшей оказали росгвардейцы
Двое мужчин ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой
Возгорание случилось накануне