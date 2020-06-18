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В районе Бурятии подтопило придомовые участки

В районе Бурятии подтопило придомовые участки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В подполье вода поднялась на 10 см

Вчера утром, 17 июня, в селе Улюнхан Курумканского района Бурятии произошёл розлив поливной канавы. Были подтоплены 4 приусадебных участка, где проживают 8 человек, 3 из которых – дети, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

- В двух домах уровень воды в подполье составлял 10 см. Силами администрации МО СП «Улюнхан эвенкийское» были проведены работы по отводу канала и откачке воды из подвалов мотопомпой, - уточнили в пресс-службе.

На данный момент вода с участков ушла, работы по откачке воды закончены.


подтопление
 
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