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В Бурятии пострадали водители перевернувшихся автомобилей

В Бурятии пострадали водители перевернувшихся автомобилей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчины получили травмы различной степени тяжести

Накануне, 17 июня, в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Около девяти часов утра пьяный 56-летний водитель автомобиля «Хонда Спайк», следуя по автодороге «Дырестуй – Зарубино», на 6 км, предварительно, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Ещё одно ДТП с перевернувшимся автомобилем произошло в Мухоршибирском районе. 16 июня в 23:00 56-летний водитель мотороллера «Муравей», следуя в посёлке Никольск, предварительно, также не справился с управлением и опрокинулся. В УГИБДД сообщили, что мужчина не имеет водительского удостоверения.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», селе Сосново-Озёрское пьяный водитель насмерть задавил пешехода.
ДТП
 
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