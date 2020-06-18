Мужчины получили травмы различной степени тяжести
Накануне, 17 июня, в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал человек.
Около девяти часов утра пьяный 56-летний водитель автомобиля «Хонда Спайк», следуя по автодороге «Дырестуй – Зарубино», на 6 км, предварительно, не справился с управлением и совершил опрокидывание.
Мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Ещё одно ДТП с перевернувшимся автомобилем произошло в Мухоршибирском районе. 16 июня в 23:00 56-летний водитель мотороллера «Муравей», следуя в посёлке Никольск, предварительно, также не справился с управлением и опрокинулся. В УГИБДД сообщили, что мужчина не имеет водительского удостоверения.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», селе Сосново-Озёрское пьяный водитель насмерть задавил пешехода.
В Бурятии пострадали водители перевернувшихся автомобилей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В подполье вода поднялась на 10 см
После этого он продал смартфон односельчанину
Мужчины получили травмы различной степени тяжести
Мужчина умело вскрывал не только так называемые «китайские двери», но и современные, надёжные запирающие устройства
Авария произошла недалеко от Каменска
Двое из них госпитализированы
Произошла коммунальная авария
Пешеход лежал на дороге, когда на него совершили наезд
Дети 9,10 и 12 лет поджигали тополиный пух возле школы
Ущерб составил 750 тысяч рублей
Авария случилась после обеда
Также он прихватил с собой пилу
Первую помощь пострадавшей оказали росгвардейцы
Двое мужчин ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой
Возгорание случилось накануне