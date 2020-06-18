После этого он продал смартфон односельчанину
В Баунтовском районе задержали подозреваемого в краже телефона в селе Багдарин - 24-летнего родственника потерпевшего.
Оказалось, пришедший в гости молодой человек украл гаджет дяди, когда тот вместе с другом вышел из дома на улицу (мужчины распивали спиртное). Пропажу устройства владелец обнаружил на следующий день. Ущерб составил более 12,5 тысяч рублей.
Мобильный задержанный продал односельчанину, у которого потом сотовый и был изъят полицейскими.
Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Бурятии парень украл телефон у дяди
Происшествия, Фото:
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