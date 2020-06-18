В Бурятии парень украл телефон у дяди

После этого он продал смартфон односельчанину



В Баунтовском районе задержали подозреваемого в краже телефона в селе Багдарин - 24-летнего родственника потерпевшего.



Оказалось, пришедший в гости молодой человек украл гаджет дяди, когда тот вместе с другом вышел из дома на улицу (мужчины распивали спиртное). Пропажу устройства владелец обнаружил на следующий день. Ущерб составил более 12,5 тысяч рублей.



Мобильный задержанный продал односельчанину, у которого потом сотовый и был изъят полицейскими.



Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



