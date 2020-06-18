Мужчина умело вскрывал не только так называемые «китайские двери», но и современные, надёжные запирающие устройства
В Иркутске задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж. Во время следствия полицейские изъяли у 30-летнего неоднократно судимого мужчины специальное отмычки, которые используются для проникновения в дома.
Несколько недель назад дежурные части отделов полиции Иркутска зафиксировали значительный рост краж из квартир многоэтажных домов. Проведённый анализ позволил предположить, что к этому причастен один и тот же человек.
- Выйти на его след сотрудникам уголовного розыска помогли глубокие знания криминального прошлого фигуранта, а также своеобразный почерк, который он использовал во время совершения противоправных посягательств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчина умело вскрывал не только так называемые «китайские двери», но и современные, надёжные запирающие устройства. Как правило, жертвами «домушника» становились жители новостроек, закончившие ремонт и обжившиеся на новом месте. По предварительным оценкам, каждый такой визит наносил ущерб собственникам от 150 до 200 тысяч рублей и более.
Внимательно изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские обратили внимание на мужчину в тёмной шляпе, напоминающей панаму. Позднее выяснилось – никто из жильцов, проживающих в разных районах города или их гостей, не носил такой головной убор.
В последующем в ходе обыска по месту жительства подозреваемого найдена часть украденного имущества, а сам он по ходатайству следственных органов судом был заключён под стражу.
В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
В Иркутске задержали «домушника»
Происшествия, Фото:
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