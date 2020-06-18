В Улан-Удэ суд взыскал компенсацию с ИП за вред детям

Некачественный продукт общепита отправил несовершеннолетних в инфекционную больницу



В Улан-Удэ Советский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску улан-удэнки к ИП о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда.



Судом было установлено, что в мае 2019 года истец приобрела у ответчика для своих несовершеннолетних детей продукт общественного питания, после употребления которого дети были доставлены в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Улан-Удэ, где несколько дней находились на стационарном лечении.



Управлением Роспотребнадзора по РБ была проведена проверка павильона, в котором осуществляет свою деятельность ответчик. В ходе проверки выявлены факты нарушения санитарного законодательства. По выявленным фактам нарушения санитарных правил в отношении ИП составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением Советского районного суда ответчик был привлечён к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.



Истцом представлены доказательства приобретения некачественных продуктов питания в павильоне, в котором ответчик осуществляет свою деятельность. Между тем, доказательств ответчиком суду не представлено.



Суд пришёл к выводу о том, что ответчиком истцу были оказаны услуги общественного питания, не соответствующие требованиям безопасности для жизни и здоровья, в результате чего здоровью несовершеннолетних детей был причинён вред, и о наличии вины ответчика, выразившейся в несоблюдении законодательства в сфере защиты прав потребителей.



Заочным решением Советского районного суда исковые требования жительницы Улан-Удэ удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные за приобретённый товар, в пользу несовершеннолетних детей истца взыскана компенсация морального вреда в размере 16 000 рублей, по 8 000 рублей в пользу каждого ребёнка. Решение вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда г. Улан-Удэ.

