В Улан-Удэ суд обязал застройщика выплатить компенсацию за затопленную квартиру

В пользу истца взыскано в счёт возмещения ущерба почти 250 тысяч рублей



Советским районным судом Улан-Удэ рассмотрено гражданское дело по иску улан-удэнца к застройщику о защите прав потребителя.



Судом установлено, что истцу на праве собственности принадлежат две объединённые в одну квартиры в многоквартирном жилом доме. Право собственности на квартиры возникло на основании договоров участия в долевом строительстве, заключённых с ответчиком и актов приёма-передачи недвижимого имущества в собственность. Застройщиком многоквартирного жилого дома является ответчик, у которого дом находится на гарантийном обслуживании, срок гарантийного обслуживания – до июля 2022 года.



В апреле 2019 года в результате прорыва в трубе водяного отопления в квартире истца произошло затопление, которое причинило истцу материальный ущерб. Протечка была устранена представителями застройщика. В подтверждение данного факта суду представлены акт осмотра квартиры и заключения экспертиз.



Согласно заключениям экспертов причиной протечки трубы явилась некачественная пайка в месте соединения трубопровода. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей. Согласно заключению судебной экспертизы, назначенной судом по ходатайству ответчика, причиной залива квартиры истца явилась протечка по месту пайки из-за низкого качества работы и брака, допущенного при монтаже системы отопления. Стоимость восстановительного ремонта по состоянию на апрель 2019 года определена экспертом в размере около 250 тысяч рублей.



Исходя из того, что гарантийный срок на объект строительства на момент прорыва трубы не истёк, а ответчиком не доказано, что дефект произошёл вследствие нормального износа, нарушения истцом требований к эксплуатации или иных действий, суд пришёл к выводу о возложении обязанности по возмещению ущерба, причинённого истцу заливом квартиры, на ответчика.



Решением Советского районного суда Улан-Удэ исковые требования улан-удэнца удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано в счёт возмещения ущерба 249 297 рублей, компенсация морального вреда 3000 рублей, расходы по оплате оценки, расходы по оплате услуг представителя, штраф в размере 126 148,50 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.



Решение было обжаловано в Верховный суд РБ, после апелляционного рассмотрения вступило в законную силу без изменения. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда г. Улан-Удэ.

