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В Бурятии пострадал водитель перевернувшегося автомобиля

В Бурятии пострадал водитель перевернувшегося автомобиля
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла недалеко от Каменска

Накануне, 17 июня в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП. Около двух часов ночи на 345 км. автодороги Р-258 «Иркутск-Чита», 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21110», совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.

Авария произошла в 500 метрах от посёлка Каменск.

В результате ДТП, водитель получил травмы различной степени, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Сосново-Озерское водитель «Тойоты Сурф» насмерть задавил лежащего на земле мужчину.
ДТП
 
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