Авария произошла недалеко от Каменска
Накануне, 17 июня в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП. Около двух часов ночи на 345 км. автодороги Р-258 «Иркутск-Чита», 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21110», совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.
Авария произошла в 500 метрах от посёлка Каменск.
В результате ДТП, водитель получил травмы различной степени, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Сосново-Озерское водитель «Тойоты Сурф» насмерть задавил лежащего на земле мужчину.
В Бурятии пострадал водитель перевернувшегося автомобиля
Происшествия, Фото:
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