В Ангарске при воспламенение паров бензина пострадали 3 человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Двое из них госпитализированы



Накануне, 17 июня, около шести часов вечера в гаражном боксе автосервиса в Ангарске произошёл пожар. При ремонте автомобиля произошло воспламенение паров бензина, в результате чего трое человек получили ожоги.



Двое человек, мужчина и женщина, были госпитализированы. Возгорание было потушено огнетушителем до прибытия пожарных подразделений.



Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Всего с начала года на пожарах в Иркутской области пострадали 82 человека. Всего в регионе зарегистрирован 3821 пожар, на котором погибли 116 человек. 593 человека спасено на пожарах.

