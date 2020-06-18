Двое из них госпитализированы
Накануне, 17 июня, около шести часов вечера в гаражном боксе автосервиса в Ангарске произошёл пожар. При ремонте автомобиля произошло воспламенение паров бензина, в результате чего трое человек получили ожоги.
Двое человек, мужчина и женщина, были госпитализированы. Возгорание было потушено огнетушителем до прибытия пожарных подразделений.
Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Всего с начала года на пожарах в Иркутской области пострадали 82 человека. Всего в регионе зарегистрирован 3821 пожар, на котором погибли 116 человек. 593 человека спасено на пожарах.
В Ангарске при воспламенение паров бензина пострадали 3 человека
Происшествия, Фото:
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