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В Ангарске при воспламенение паров бензина пострадали 3 человека

В Ангарске при воспламенение паров бензина пострадали 3 человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Двое из них госпитализированы

Накануне, 17 июня, около шести часов вечера в гаражном боксе автосервиса в Ангарске произошёл пожар. При ремонте автомобиля произошло воспламенение паров бензина, в результате чего трое человек получили ожоги.

Двое человек, мужчина и женщина, были госпитализированы. Возгорание было потушено огнетушителем до прибытия пожарных подразделений.

Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего с начала года на пожарах в Иркутской области пострадали 82 человека. Всего в регионе зарегистрирован 3821 пожар, на котором погибли 116 человек. 593 человека спасено на пожарах.
пожар Иркутская область
 
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