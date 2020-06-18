Произошла коммунальная авария
16 июня в Октябрьском районе Улан-Удэ в 20:50 произошла коммунальная авария. Из-за выхода воды из-под земли в районе ул. Барнаульская,74, было закрыто холодное водоснабжение на жилые дома частного сектора. Под отключение попали: ул. Барнаульская, 55-87; ул. Клары Цеткин, 51-87; ул. Дальневосточная, 68, 72, 80, 82, 92, 94, 98.
Накануне, 17 июня, в 12:30 подача холодного водоснабжения восстановлена. Подвоз воды не осуществлялся, ввиду наличия рядом водоразборных колонок, сообщается в оперативной сводке по городу.
Несколько улиц в Улан-Удэ всю ночь оставались без воды
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 18.06.2020
Произошла коммунальная авария
Происшествия, 18.06.2020
Пешеход лежал на дороге, когда на него совершили наезд
Дети 9,10 и 12 лет поджигали тополиный пух возле школы
Ущерб составил 750 тысяч рублей
Авария случилась после обеда
Также он прихватил с собой пилу
Первую помощь пострадавшей оказали росгвардейцы
Двое мужчин ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой
Возгорание случилось накануне
Приятели не сразу заметили его отсутствие
Пожар произошёл на животноводческой стоянке
Пострадавшие женщины госпитализированы в больницу
Мужчина планировал использовать 66 погонных метров металлочерепицы в своём хозяйстве
Автомобиль загорелся во время движения
Хозяин дома поблагодарил пожарных за слаженную работу