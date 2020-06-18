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Несколько улиц в Улан-Удэ всю ночь оставались без воды

Несколько улиц в Улан-Удэ всю ночь оставались без воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошла коммунальная авария

16 июня в Октябрьском районе Улан-Удэ в 20:50 произошла коммунальная авария. Из-за выхода воды из-под земли в районе ул. Барнаульская,74, было закрыто холодное водоснабжение на жилые дома частного сектора. Под отключение попали: ул. Барнаульская, 55-87; ул. Клары Цеткин, 51-87; ул. Дальневосточная, 68, 72, 80, 82, 92, 94, 98.

Накануне, 17 июня, в 12:30 подача холодного водоснабжения восстановлена. Подвоз воды не осуществлялся, ввиду наличия рядом водоразборных колонок, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение воды
 
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