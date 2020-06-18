Пешеход лежал на дороге, когда на него совершили наезд
16 июня около 23 часов на озере «Щучье», в 18 км от села Сосоново-Озёрское Еравненского района Бурятии, произошло смертельное ДТП.
Пьяный 54-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, ехал на автомобиле «Тойота Сурф». Он совершил наезд на лежащего на земле мужчину 1966 года рождения.
- В результате ДТП пешеход получил смертельную травму, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 16 июня пьяная женщина-водитель сбила двух пешеходов. Пострадавшие доставлены в больницу.
В Бурятии пьяный водитель без прав задавил пешехода
Происшествия, Фото:
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