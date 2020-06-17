Житель Бурятии из мести спалил квартиру односельчанина

Ущерб составил 750 тысяч рублей



В Бурятии полицейские установили причастность 50-летнего жителя Кабанского района к умышленному уничтожению чужого имущества. После распития спиртного с односельчанином он поджёг его квартиру в многоквартирном доме, в результате чего жилище выгорело полностью. Ущерб составил более 750 тысяч рублей.



Как выяснилось, таким образом он хотел проучить обидчика, с которым у него в ходе застолья на почве ревности возник конфликт. Сначала гость ушёл домой, однако, взяв бутылку с горючей смесью вернулся, облил и поджёг входную дверь.



Владелец квартиры, проснувшись от запаха гари, выбрался из помещения. Подоспевшие пожарные, которых вызвали соседи, потушили огонь.



Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. Он нигде не работает, состоит на учёте в Центре занятости населения.



За умышленные уничтожение имущества возбуждено уголовное дело. Сельчанину грозит до пяти лет колонии, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

