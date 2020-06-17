Сегодня примерно в 13:25 в центре Улан-Удэ на улице Ербанова произошло ДТП. По словам очевидца, «УАЗ» районной больницы совершил столкновение с автомобилем «Хонда Фит».
Автомобили получили незначительные механические повреждения.
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17 Июня
06:00
16 Июня
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В Улан-Удэ в ДТП попала машина медицинских работников
Происшествия, Фото:
Авария случилась после обеда
Сегодня примерно в 13:25 в центре Улан-Удэ на улице Ербанова произошло ДТП. По словам очевидца, «УАЗ» районной больницы совершил столкновение с автомобилем «Хонда Фит».
Автомобили получили незначительные механические повреждения.
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