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В Улан-Удэ в ДТП попала машина медицинских работников

В Улан-Удэ в ДТП попала машина медицинских работников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась после обеда

Сегодня примерно в 13:25 в центре Улан-Удэ на улице Ербанова произошло ДТП. По словам очевидца, «УАЗ» районной больницы совершил столкновение с автомобилем «Хонда Фит».

Автомобили получили незначительные механические повреждения.



ДТП
 
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