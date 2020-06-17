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Улан-удэнец переночевал в чужом доме и украл оттуда продукты

Улан-удэнец переночевал в чужом доме и украл оттуда продукты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также он прихватил с собой пилу

10 июня в полицию обратилась 38-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что из её дачного дома в посёлке Еловка Прибайкальского района украдено имущество.

Кражу она обнаружила, когда приехала с супругом на дачу высаживать рассаду. Дверь входной двери дома была повреждена, в помещении не было продуктов питания и электропилы. Ущерб составил более 6,5 тысяч рублей.

Экспертом-криминалистом с дверной колоды были изъяты отпечатки пальцев возможного подозреваемого. Им оказался 33-летний улан-удэнец. В начале года он был осуждён за кражу и приговорён к двум годам лишения свободы условно. Мужчину задержали.

Выяснилось, что в Еловку мужчина приезжал с супругой к её родственникам. Однако поругался с женой и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переночевать в одном из дачных домов.

По словам мужчины, увидев в домике рассаду, он покинул возможное место ночлега: побоялся, что на дачу нагрянут владельцы. При этом, уходя, прихватил с собой консервы и электропилу и на попутке вернулся в город. Инструмент он решил оставить себе для работы по хозяйству.

Украденная пила у него изъята. Возбуждено уголовное дело.

- До условного осуждения подозреваемый также привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, отбыл назначенное судом наказание в виде обязательных работ, но должных выводов, как показывает практика, не сделал, - отмечают в пресс-службе МВД России по Бурятии. 
кража
 
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