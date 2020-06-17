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Житель Бурятии вонзил нож в шею жены

Житель Бурятии вонзил нож в шею жены
Происшествия,  Фото:Пресс-служба Росгвардии по Бурятии
Первую помощь пострадавшей оказали росгвардейцы

Раненая женщина была обнаружена квартире в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прибыли к месту происшествия после телефонного сообщения в полицию от очевидца.

Хозяйка квартиры лежала на полу в тяжёлом состоянии, у неё была поражена сонная артерия. Супруг потерпевшей, который вонзил в шею жены нож, находился в этой же квартире.

- Росгвардейцы оказали необходимую доврачебную помощь истекающей кровью женщине, дождались медицинских работников и помогли транспортировать пострадавшую в карету скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

После чего доставили 55-летнего подозреваемого в нанесении ножевого ранения в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».


Росгвардия
 
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