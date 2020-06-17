 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июня

16 Июня

Популярное

В Бурятии спасатели ищут пропавших туристов из Иркутской области

В Бурятии спасатели ищут пропавших туристов из Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Двое мужчин ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой

Информация о том, что где-то у истоков горных рек могут находиться потерпевшие бедствие туристы, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области вечером 15 июня.

Очевидец сообщил о том, что на берегу реки Китой в Окинском районе Бурятии им был замечен баннер из светлой ткани, растянутый между кустами, на котором углём была сделана надпись «SOS 14.06.20 г.» и выведена стрелка, указывающая вверх по реке, к устью реки Китой-Кин, с уточнением расстояния в 5 километров. Рядом мужчина обнаружил часть лопасти от аэролодки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Накануне, 16 июня, также поступила информация из полиции о заявлении ангарчанки, указавшей, что двое мужчин 45 и 44 лет - её муж с приятелем - ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь.

Спасателями был подготовлен вертолёт Ми-8 для поисков пропавших туристов. Однако, из-за погодных условий работы с воздуха накануне оказались невозможны.

Сегодня утром на поиски терпящих бедствие вылетел вертолёт Ми-8 с группой спасателей отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области.


спасательная операция Иркутская область Бурятия туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области мужчина утонул во время отдыха
В Иркутской области мужчина утонул во время отдыха
Происшествия, 17.06.2020
Приятели не сразу заметили его отсутствие
В Бурятии после пожара нашли человеческие останки
В Бурятии после пожара нашли человеческие останки
Происшествия, 17.06.2020
Пожар произошёл на животноводческой стоянке
В Бурятии пьяная женщина-водитель сбила двух пешеходов
В Бурятии пьяная женщина-водитель сбила двух пешеходов
Происшествия, 17.06.2020
Пострадавшие женщины госпитализированы в больницу
Улан-удэнец пытался украсть металлочерепицу с крыши одного из офисов фирмы
Улан-удэнец пытался украсть металлочерепицу с крыши одного из офисов фирмы
Происшествия, 16.06.2020
Мужчина планировал использовать 66 погонных метров металлочерепицы в своём хозяйстве
В Улан-Удэ пожарные спасли дом от пожара
В Улан-Удэ пожарные спасли дом от пожара
Происшествия, 16.06.2020
Хозяин дома поблагодарил пожарных за слаженную работу
Житель Бурятии устроил аварию в Воронежской области
Житель Бурятии устроил аварию в Воронежской области
Происшествия, 16.06.2020
Пострадавшая в результате ДТП женщина госпитализирована
В Улан-Удэ у 89-летней пенсионерки украли кошелёк
В Улан-Удэ у 89-летней пенсионерки украли кошелёк
Происшествия, 16.06.2020
Мужчину, стащившего кошелек у пенсионерки, сейчас разыскивают
В Улан-Удэ два гаража горели из-за возгорания тополиного пуха
В Улан-Удэ два гаража горели из-за возгорания тополиного пуха
Происшествия, 16.06.2020
За сутки пожарные 34 раза выезжали на загорания пуха
В Иркутске едва не сгорел школьный спортзал из-за тополиного пуха
В Иркутске едва не сгорел школьный спортзал из-за тополиного пуха
Происшествия, 16.06.2020
Огонь сдерживали полицейских до приезда пожарных
В Бурятии спасли женщину-инвалида, упавшую в ванной
В Бурятии спасли женщину-инвалида, упавшую в ванной
Происшествия, 16.06.2020
Её дочь не могла попасть в квартиру, поскольку женщина не смогла встать
В Бурятии огонь едва не уничтожил дом
В Бурятии огонь едва не уничтожил дом
Происшествия, 16.06.2020
Тушение пожара осложняла плотная застройка
Ангачанин погиб, не справившись с управлением квадроцикла
Ангачанин погиб, не справившись с управлением квадроцикла
Происшествия, 16.06.2020
Мужчина не имел водительского удостоверения

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^