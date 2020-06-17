В Бурятии спасатели ищут пропавших туристов из Иркутской области

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Двое мужчин ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой



Информация о том, что где-то у истоков горных рек могут находиться потерпевшие бедствие туристы, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области вечером 15 июня.



Очевидец сообщил о том, что на берегу реки Китой в Окинском районе Бурятии им был замечен баннер из светлой ткани, растянутый между кустами, на котором углём была сделана надпись «SOS 14.06.20 г.» и выведена стрелка, указывающая вверх по реке, к устью реки Китой-Кин, с уточнением расстояния в 5 километров. Рядом мужчина обнаружил часть лопасти от аэролодки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Накануне, 16 июня, также поступила информация из полиции о заявлении ангарчанки, указавшей, что двое мужчин 45 и 44 лет - её муж с приятелем - ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь.



Спасателями был подготовлен вертолёт Ми-8 для поисков пропавших туристов. Однако, из-за погодных условий работы с воздуха накануне оказались невозможны.



Сегодня утром на поиски терпящих бедствие вылетел вертолёт Ми-8 с группой спасателей отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области.





