Возгорание случилось накануне
За прошедшие сутки в Бурятии тушили 8 лесных пожаров в Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах и Тункинском нацпарке на площади 27,6 га. С огнём боролись 147 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 30 единиц лесопожарной техники.
Пять лесных пожаров возникли из-за сухих гроз, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём.
На утро 17 июня пять лесных пожаров в Кабанском, Северо-Байкальском, Хоринском, Кяхтинском районах и Тункинском нацпарке ликвидированы.
Два грозовых пожара в Хоринском районе локализованы, продолжается работа по их дотушиванию. Также продолжается работа по тушению сложного лесного пожара в труднодоступной местности Прибайкальского района, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии потушили пожар в Тункинском нацпарке
Происшествия, Фото:
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