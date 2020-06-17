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В Бурятии потушили пожар в Тункинском нацпарке

В Бурятии потушили пожар в Тункинском нацпарке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возгорание случилось накануне

За прошедшие сутки в Бурятии тушили 8 лесных пожаров в Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах и Тункинском нацпарке на площади 27,6 га. С огнём боролись 147 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 30 единиц лесопожарной техники.

Пять лесных пожаров возникли из-за сухих гроз, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём.

На утро 17 июня пять лесных пожаров в Кабанском, Северо-Байкальском, Хоринском, Кяхтинском районах и Тункинском нацпарке ликвидированы.

Два грозовых пожара в Хоринском районе локализованы, продолжается работа по их дотушиванию. Также продолжается работа по тушению сложного лесного пожара в труднодоступной местности Прибайкальского района, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
лесные пожары
 
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