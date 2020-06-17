Пострадавшие женщины госпитализированы в больницу
Вчера около 00 часов 20 минут на улице Центральная села Новая Курба Заиграевского района Бурятии произошло ДТП.
42-летняя женщина-водитель, не имеющая водительского удостоверения, состоянии алкогольного опьянения села за руль «ВАЗ -2107». Во время езды женщина врезалась в стоящие транспортное средство - «УАЗ-31512», с последующим наездом на двух пешеходов.
Пострадавшие женщины-пешеходы, в возрасте 30-ти и 33-х лет, получили травмы различной степени тяжести, были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня пьяный водитель на улице Совхозная в Улан-Удэ не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил шедших по нему двух 13-летних девочек, которые возвращались домой. От полученных повреждений одна из школьниц скончалась на месте происшествия. Вторая девочка с многочисленными травмами доставлена в больницу. Вскоре мужчину заключили под стражу.
В Бурятии пьяная женщина-водитель сбила двух пешеходов
Происшествия, Фото:
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