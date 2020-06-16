Мужчина планировал использовать 66 погонных метров металлочерепицы в своём хозяйстве
В Октябрьском районе Улан-Удэ пресекли попытку кражи имущества строительной организации.
Полицейские выехали на сигнал о совершающемся преступлении в посёлок Энергетик и с поличным задержали подозреваемого – 37-летнего улан-удэнца. Мужчина на грузовой машине пытался вывезти 66 погонных метров металлочерепицы, которую снял с крыши одного из офисов фирмы. Ущерб составил более 26 тысяч рублей.
Металлочерепицу он планировал использовать в своём хозяйстве.
- Ранее к уголовной ответственности гражданин не привлекался. Официально не трудоустроен. По его словам, чужим имуществом он решил воспользоваться, сочтя здание заброшенным, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
В адрес руководства фирмы будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Улан-удэнец пытался украсть металлочерепицу с крыши одного из офисов фирмы
Происшествия, Фото:
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