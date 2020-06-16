 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июня

15 Июня

Популярное

Улан-удэнец пытался украсть металлочерепицу с крыши одного из офисов фирмы

Улан-удэнец пытался украсть металлочерепицу с крыши одного из офисов фирмы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина планировал использовать 66 погонных метров металлочерепицы в своём хозяйстве

В Октябрьском районе Улан-Удэ пресекли попытку кражи имущества строительной организации.

Полицейские выехали на сигнал о совершающемся преступлении в посёлок Энергетик и с поличным задержали подозреваемого – 37-летнего улан-удэнца. Мужчина на грузовой машине пытался вывезти 66 погонных метров металлочерепицы, которую снял с крыши одного из офисов фирмы. Ущерб составил более 26 тысяч рублей.

Металлочерепицу он планировал использовать в своём хозяйстве.

- Ранее к уголовной ответственности гражданин не привлекался. Официально не трудоустроен. По его словам, чужим имуществом он решил воспользоваться, сочтя здание заброшенным, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. 

В адрес руководства фирмы будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец пытался украсть металлочерепицу с крыши одного из офисов фирмы
Улан-удэнец пытался украсть металлочерепицу с крыши одного из офисов фирмы
Происшествия, 16.06.2020
Мужчина планировал использовать 66 погонных метров металлочерепицы в своём хозяйстве
В Улан-Удэ пожарные спасли дом от пожара
В Улан-Удэ пожарные спасли дом от пожара
Происшествия, 16.06.2020
Хозяин дома поблагодарил пожарных за слаженную работу
Житель Бурятии устроил аварию в Воронежской области
Житель Бурятии устроил аварию в Воронежской области
Происшествия, 16.06.2020
Пострадавшая в результате ДТП женщина госпитализирована
В Улан-Удэ у 89-летней пенсионерки украли кошелёк
В Улан-Удэ у 89-летней пенсионерки украли кошелёк
Происшествия, 16.06.2020
Мужчину, стащившего кошелек у пенсионерки, сейчас разыскивают
В Улан-Удэ два гаража горели из-за возгорания тополиного пуха
В Улан-Удэ два гаража горели из-за возгорания тополиного пуха
Происшествия, 16.06.2020
За сутки пожарные 34 раза выезжали на загорания пуха
В Иркутске едва не сгорел школьный спортзал из-за тополиного пуха
В Иркутске едва не сгорел школьный спортзал из-за тополиного пуха
Происшествия, 16.06.2020
Огонь сдерживали полицейских до приезда пожарных
В Бурятии спасли женщину-инвалида, упавшую в ванной
В Бурятии спасли женщину-инвалида, упавшую в ванной
Происшествия, 16.06.2020
Её дочь не могла попасть в квартиру, поскольку женщина не смогла встать
В Бурятии огонь едва не уничтожил дом
В Бурятии огонь едва не уничтожил дом
Происшествия, 16.06.2020
Тушение пожара осложняла плотная застройка
Ангачанин погиб, не справившись с управлением квадроцикла
Ангачанин погиб, не справившись с управлением квадроцикла
Происшествия, 16.06.2020
Мужчина не имел водительского удостоверения
В Бурятии нашли двухлетнюю малышку в заброшенном здании
В Бурятии нашли двухлетнюю малышку в заброшенном здании
Происшествия, 16.06.2020
Проезжающая мимо здания женщина увидела ребёнка случайно

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^