В Бурятии пострадал мужчина, спасая документы из горящего авто

Автомобиль загорелся во время движения
16 июня в Кяхте во время движения загорелся автомобиль. Водитель и пассажир оперативно потушили огонь до прибытия пожарных. Однако при спасении документов водитель получил ожоги кистей и был госпитализирован в районную больницу.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Мужчина планировал использовать 66 погонных метров металлочерепицы в своём хозяйстве
Автомобиль загорелся во время движения
Хозяин дома поблагодарил пожарных за слаженную работу
Пострадавшая в результате ДТП женщина госпитализирована
Мужчину, стащившего кошелек у пенсионерки, сейчас разыскивают
За сутки пожарные 34 раза выезжали на загорания пуха
Огонь сдерживали полицейских до приезда пожарных
Её дочь не могла попасть в квартиру, поскольку женщина не смогла встать
Тушение пожара осложняла плотная застройка
Горели два дома, гараж и надворные постройки
Мужчина не имел водительского удостоверения
Проезжающая мимо здания женщина увидела ребёнка случайно
Она неоднократно угрожала сжечь авто
Возбуждены уголовные дела
Из-за аварии образовался затор