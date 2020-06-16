В Бурятии пострадал мужчина, спасая документы из горящего авто



Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



16 июня в Кяхте во время движения загорелся автомобиль. Водитель и пассажир оперативно потушили огонь до прибытия пожарных. Однако при спасении документов водитель получил ожоги кистей и был госпитализирован в районную больницу.