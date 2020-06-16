Житель Бурятии устроил аварию в Воронежской области

Пострадавшая в результате ДТП женщина госпитализирована

Накануне житель Бурятии устроил ДТП в Воронежской области.По предварительным данным, 56-летний житель Бурятии, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер 200», в нарушение ПДД при развороте вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю «Лексус РХ330» под управлением 32-летнего жителя Мурманской области, движущемуся во встречном направлении. Произошло всё на 50 км автодороги «Воронеж - Луганск».В результате этого «Лексус» опрокинулся. Пассажир автомобиля - 38-летняя жительница Мурманской области, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.