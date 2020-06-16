В Улан-Удэ у 89-летней пенсионерки украли кошелёк



Приметы разыскиваемого: европеец, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.



Был одет: куртка и кепка и туфли чёрного цвета, джинсы синие. На лице защитная маска. При себе имел рюкзак чёрного цвета с синей надписью «Adidas».



При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении жителей просят сообщить по телефонам: 8(9025)343-207 или 102 (112).



