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В Улан-Удэ у 89-летней пенсионерки украли кошелёк

В Улан-Удэ у 89-летней пенсионерки украли кошелёк
Происшествия,  Фото:скриншот
Мужчину, стащившего кошелек у пенсионерки, сейчас разыскивают

В Улан-Удэ разыскивают мужчину, который днём 5 июня в салоне сотовой связи на улице Гагарина в Улан-Удэ совершил кражу денег у 89-летней пенсионерки. Мужчина встал в очереди за пожилой клиенткой и, плотно приблизившись к ней, вынул из кармана кофты кошелёк с наличными - 5,5 тысяч рублей. После чего скрылся, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии. 



Приметы разыскиваемого: европеец, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Был одет: куртка и кепка и туфли чёрного цвета, джинсы синие. На лице защитная маска. При себе имел рюкзак чёрного цвета с синей надписью «Adidas».

При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении жителей просят сообщить по телефонам: 8(9025)343-207 или 102 (112).

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