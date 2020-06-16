В Улан-Удэ у 89-летней пенсионерки украли кошелёк

Мужчину, стащившего кошелек у пенсионерки, сейчас разыскивают
В Улан-Удэ разыскивают мужчину, который днём 5 июня в салоне сотовой связи на улице Гагарина в Улан-Удэ совершил кражу денег у 89-летней пенсионерки. Мужчина встал в очереди за пожилой клиенткой и, плотно приблизившись к ней, вынул из кармана кофты кошелёк с наличными - 5,5 тысяч рублей. После чего скрылся, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Приметы разыскиваемого: европеец, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.
Был одет: куртка и кепка и туфли чёрного цвета, джинсы синие. На лице защитная маска. При себе имел рюкзак чёрного цвета с синей надписью «Adidas».
При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении жителей просят сообщить по телефонам: 8(9025)343-207 или 102 (112).
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