За сутки пожарные 34 раза выезжали на загорания пуха
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 64 пожара, из них 24 раза пожарные выезжали на загорания сухой растительности и мусора, 34 раза на загорания тополиного пуха.
Так, предположительно из-за неосторожного обращения с огнём горели тополиный пух и мусор вчера вечером по улице Приречная в Улан-Удэ. Затем огонь перешел на электрощитовую и металлический гараж. За семь минут пожар был полностью ликвидирован.
В результате пожара гараж повреждён изнутри, повреждены деревянные конструкции электрощитовой на площади 1 кв.м.
По этой же причине огнем повреждён гараж по улице Лебедева. Несколько минут понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ два гаража горели из-за возгорания тополиного пуха
Происшествия, Фото:
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