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В Иркутске едва не сгорел школьный спортзал из-за тополиного пуха

В Иркутске едва не сгорел школьный спортзал из-за тополиного пуха
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Огонь сдерживали полицейских до приезда пожарных

16 случаев горения мусора и тополиного пуха зарегистрировано в Иркутской области 15 июня. Поджог тополиного пуха вблизи зданий стал причиной двух пожаров в городе Иркутске накануне вечером, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Полицейский патруль, заметив пожар в здании школьного спортзала, сдерживал распространение огня до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

К месту пожара были направлены 8 автоцистерн, автоколенчатый подъёмник и 40 человек личного состава. На момент прибытия первого подразделения из-под обшивки здания спортзала шёл дым. Тлел утеплитель. На месте находились двое сотрудников полиции, которые, вызвав пожарных, тушили открытый огонь с помощью огнетушителей.

В результате пожара был повреждён утеплитель фундамента на площади 15 квадратных метров. Пожарные произвели контрольное вскрытие обшивки и ликвидировали последствия пожара.

Работавшие на месте пожара дознаватели установили, что возгорание началось из-за горения тополиного пуха у стены здания.

Ещё один пожар по этой же причине произошёл в восьмом часу вечера. Неизвестные подожгли скопление тополиного пуха вблизи деревянного двухэтажного дома. По горючему пуху огонь мгновенно перекинулся на деревянный дом. Под обшивкой дома пожар распространился на крышу.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под кровли дома шёл дым.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались двое человек. Пожарные оперативно потушили возгорание. Огнём была повреждена кровля дома на площади 1 квадратный метр.


пожар Иркутская область
 
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