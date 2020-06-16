В Бурятии спасли женщину-инвалида, упавшую в ванной

Её дочь не могла попасть в квартиру, поскольку женщина не смогла встать



15 июня спасателям позвонила жительница Бурятии и сообщила, что её мать – человек с ограниченными возможностями – упала в ванной и требуется доступ в квартиру, чтобы оказать ей помощь. На помощь отправились сотрудники 3-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



На место прибыли четверо спасателей, которые с помощью слесарного инструмента спилили петли дверей и открыли доступ для работников скорой помощи.



Женщина была в удовлетворительном состоянии, ей помогли подняться, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

