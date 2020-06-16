В Бурятии огонь едва не уничтожил дом

Происшествия, Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Тушение пожара осложняла плотная застройка



Вчера, 15 июня, в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелись надворные постройки рядом с жилым домом. Прибывшие пожарные бросили все силы на тушение гаража, огонь с которого мог перейти на дом. Ликвидация осложнялась плотной застройкой, однако пожарным удалось спасти жилой дом.



В результате пожара уничтожены три надворные постройки. Предположительно, причиной пожара послужила искра, вылетевшая из трубы дымохода и попавшая на легкосгораемый предмет вблизи бани.



Всего за минувшие сутки 15 июня на территории Бурятии зарегистрировано 64 пожара, 34 из которых – загорание тополиного пуха, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

