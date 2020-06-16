 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июня

15 Июня

Популярное

В Бурятии огонь едва не уничтожил дом

В Бурятии огонь едва не уничтожил дом
Происшествия,  Фото:Республиканское агентство ГО и ЧС
Тушение пожара осложняла плотная застройка

Вчера, 15 июня, в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелись надворные постройки рядом с жилым домом. Прибывшие пожарные бросили все силы на тушение гаража, огонь с которого мог перейти на дом. Ликвидация осложнялась плотной застройкой, однако пожарным удалось спасти жилой дом.

В результате пожара уничтожены три надворные постройки. Предположительно, причиной пожара послужила искра, вылетевшая из трубы дымохода и попавшая на легкосгораемый предмет вблизи бани.

Всего за минувшие сутки 15 июня на территории Бурятии зарегистрировано 64 пожара, 34 из которых – загорание тополиного пуха, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии огонь едва не уничтожил дом
В Бурятии огонь едва не уничтожил дом
Происшествия, 16.06.2020
Тушение пожара осложняла плотная застройка
Ангачанин погиб, не справившись с управлением квадроцикла
Ангачанин погиб, не справившись с управлением квадроцикла
Происшествия, 16.06.2020
Мужчина не имел водительского удостоверения
В Бурятии нашли двухлетнюю малышку в заброшенном здании
В Бурятии нашли двухлетнюю малышку в заброшенном здании
Происшествия, 16.06.2020
Проезжающая мимо здания женщина увидела ребёнка случайно
В центре Улан-Удэ столкнулись «Форд» и «скорая»
В центре Улан-Удэ столкнулись «Форд» и «скорая»
Происшествия, 16.06.2020
От удара спецавтомобиль откинуло в сторону
В Иркутской области осудят виновника ДТП со «скорой»
В Иркутской области осудят виновника ДТП со «скорой»
Происшествия, 16.06.2020
В результате аварии скончались водитель «скорой» и фельдшер
В Бурятии за выходные потушили 82 возгорания
В Бурятии за выходные потушили 82 возгорания
Происшествия, 15.06.2020
Из-за неосторожного обращения с огнём чаще всего горели мусор и сухая растительность
Мужчина завёл жительницу Бурятии в лес и оставил её там
Мужчина завёл жительницу Бурятии в лес и оставил её там
Происшествия, 15.06.2020
Спасатели вывели заблудившуюся женщину из леса


В жару в Улан-Удэ порыв ветра едва не сорвал крыши с гаражей
В жару в Улан-Удэ порыв ветра едва не сорвал крыши с гаражей
Происшествия, 15.06.2020
В районах города наблюдались пыльные вихри. Видео
В Иркутской области утонул 11-летний мальчик
В Иркутской области утонул 11-летний мальчик
Происшествия, 15.06.2020
Тело ребёнка достали с 7-метровой глубины

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^