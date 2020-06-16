В Бурятии нашли двухлетнюю малышку в заброшенном здании



15 июня газета «Вперёд» сообщила со ссылкой на подписчицу паблика «Аноним. Заиграевский район», что в селе Старая Курба местная жительница нашла на свалке девочку.



Автор анонимного сообщения уверяла, что ребенка едва не съели собаки.



- Слава богу, её увидела женщина и на машине отвезла домой. Она ездила по деревне и спрашивала - чья это дочь, а так называемая мамаша сидела дома и даже за ограду не вышла, - приводит слова автора газета «Вперёд».



В МВД по Бурятии пояснили, что 2-летняя девочка была найдена на территории разрушенного здания днём 11 июня в селе Старая Курба.



Выяснилось, что местная жительница проезжала мимо на машине, когда заметила вдалеке яркую одежду ребёнка. Девочка была напугана и не могла пояснить, где живёт. После опроса местных жителей, которые узнали ребёнка и указали место жительства, женщина привезла девочку домой. В это время вернулась мать ребёнка. Она пояснила, что оставила дочь с 18-летней племянницей, которая не досмотрела за ребёнком.



- Ранее на учёте семья не состояла. В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Сотрудники ПДН проводят проверку, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.



