 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июня

15 Июня

Популярное

В Бурятии нашли двухлетнюю малышку в заброшенном здании

В Бурятии нашли двухлетнюю малышку в заброшенном здании
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Проезжающая мимо здания женщина увидела ребёнка случайно 

15 июня газета «Вперёд» сообщила со ссылкой на подписчицу паблика «Аноним. Заиграевский район», что в селе Старая Курба местная жительница нашла на свалке девочку.

Автор анонимного сообщения уверяла, что ребенка едва не съели собаки.

- Слава богу, её увидела женщина и на машине отвезла домой. Она ездила по деревне и спрашивала - чья это дочь, а так называемая мамаша сидела дома и даже за ограду не вышла, - приводит слова автора газета «Вперёд».

В МВД по Бурятии пояснили, что 2-летняя девочка была найдена на территории разрушенного здания днём 11 июня в селе Старая Курба.

Выяснилось, что местная жительница проезжала мимо на машине, когда заметила вдалеке яркую одежду ребёнка. Девочка была напугана и не могла пояснить, где живёт. После опроса местных жителей, которые узнали ребёнка и указали место жительства, женщина привезла девочку домой. В это время вернулась мать ребёнка. Она пояснила, что оставила дочь с 18-летней племянницей, которая не досмотрела за ребёнком.

- Ранее на учёте семья не состояла. В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Сотрудники ПДН проводят проверку, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.

дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ столкнулись «Форд» и «скорая»
В центре Улан-Удэ столкнулись «Форд» и «скорая»
Происшествия, 16.06.2020
От удара спецавтомобиль откинуло в сторону
В Иркутской области осудят виновника ДТП со «скорой»
В Иркутской области осудят виновника ДТП со «скорой»
Происшествия, 16.06.2020
В результате аварии скончались водитель «скорой» и фельдшер
В Бурятии за выходные потушили 82 возгорания
В Бурятии за выходные потушили 82 возгорания
Происшествия, 15.06.2020
Из-за неосторожного обращения с огнём чаще всего горели мусор и сухая растительность
Мужчина завёл жительницу Бурятии в лес и оставил её там
Мужчина завёл жительницу Бурятии в лес и оставил её там
Происшествия, 15.06.2020
Спасатели вывели заблудившуюся женщину из леса


В жару в Улан-Удэ порыв ветра едва не сорвал крыши с гаражей
В жару в Улан-Удэ порыв ветра едва не сорвал крыши с гаражей
Происшествия, 15.06.2020
В районах города наблюдались пыльные вихри. Видео
В Иркутской области утонул 11-летний мальчик
В Иркутской области утонул 11-летний мальчик
Происшествия, 15.06.2020
Тело ребёнка достали с 7-метровой глубины
Улан-удэнец ударил жену ножом во время ссоры
Улан-удэнец ударил жену ножом во время ссоры
Происшествия, 15.06.2020
До этого они вместе распивали алкоголь
В Забайкалье на пожаре погибла семья
В Забайкалье на пожаре погибла семья
Происшествия, 15.06.2020
При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела 36-летнего мужчины, его 29-летней жены, а также трёхлетнего ребёнка
В Иркутской области потушили три лесных пожара
В Иркутской области потушили три лесных пожара
Происшествия, 15.06.2020
Одно возгорание перешло на утро 15 июня в локализованном состоянии

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^