Ангачанин погиб, не справившись с управлением квадроцикла

Мужчина не имел водительского удостоверения



Установлено, что водитель, управляя квадроциклом «BRP 800», без государственного регистрационного знака, около 3-х километров от трассы «Ангарск –Тальяны» в Иркутской области не справился с управлением и опрокинулся.



В результате ДТП 56-летний водитель был доставлен в медучреждение, где впоследствии от полученных травм и скончался.



- Права управления данной категорией транспорта мужчина не имел, более того, водительского удостоверения у него не было, поскольку по решению суда этого права он лишился за езду в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Всего с начала года в регионе зарегистрировано 82 ДТП с участием мототранспорта.

