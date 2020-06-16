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Ангачанин погиб, не справившись с управлением квадроцикла

Ангачанин погиб, не справившись с управлением квадроцикла
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина не имел водительского удостоверения

Установлено, что водитель, управляя квадроциклом «BRP 800», без государственного регистрационного знака, около 3-х километров от трассы «Ангарск –Тальяны» в Иркутской области не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП 56-летний водитель был доставлен в медучреждение, где впоследствии от полученных травм и скончался.

- Права управления данной категорией транспорта мужчина не имел, более того, водительского удостоверения у него не было, поскольку по решению суда этого права он лишился за езду в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 82 ДТП с участием мототранспорта.
Иркутская область дети
 
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