Жительница Иркутской области пожгла автомобиль после ссоры с мужем

Она неоднократно угрожала сжечь авто
Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в селе Тулюшка Куйтунского района Иркутской области загорелся автомобиль «Тойота Марк-2». Прибывшие на место происшествия оперативники установили личность предполагаемой поджигательницы. Ею оказалась супруга собственника машины.
По предварительным данным, вероятным мотивом поджога стала семейная ссора. Известно, что ранее, во время конфликтов, женщина неоднократно угрожала мужу поджогом автомобиля.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Она неоднократно угрожала сжечь авто
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