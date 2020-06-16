В Бурятии поймали четырёх браконьеров

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждены уголовные дела



Во время проведения рейда сотрудниками транспортной полиции на берегу озера Каменное задержаны двое жителей Муйского района Бурятии. Мужчины на лодке при помощи сети выловили рыбу. Общий ущерб от незаконных действий браконьеров составил более 31 000 рублей. Рыба и орудия лова изъяты.



Также на берегу озера Типуки двое жителей Северобайкальска выловили рыбу - общий ущерб от их действий составил около 25 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.



По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



