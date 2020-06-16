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Военный тягач столкнулся с легковушкой в центре Улан-Удэ

Военный тягач столкнулся с легковушкой в центре Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за аварии образовался затор

Накануне, около восьми часов вечера, возле путепровода в центре Улан-Удэ произошло ДТП с участием военной техники.

По словам очевидца, военный тягач совершил столкновение при повороте с автомобилем «Тойота Королла».

- «Тойота» в свою очередь по инерции совершила столкновение с «Тойотой Камри», - пояснил свидетель происшествия.

В аварии обошлось без пострадавших, автомобили получили незначительные механические повреждения. Из-за ДТП образовался огромный затор.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в центре Улан-Удэ проходила репетиция военного парада. В этой связи дороги, ведущие к площади Советов, были перекрыты. Репетиции состоятся ещё 17 и 20 июня. Сам же парад будет 24 июня.
ДТП
 
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