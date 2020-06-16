В центре Улан-Удэ столкнулись «Форд» и «скорая»

От удара спецавтомобиль откинуло в сторону
Накануне, 15 июня, в центре Улан-Удэ на улице Борсоева, произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». Очевидец передал слова водителя автомобиля «Форд Транзит», он рассказал, что он шёл на разворот.
- «Скорая помощь» ехала с мигалками, но без серены, по встречной полосе. В результате произошло столкновение, - рассказал свидетель происшествия.
Он удара скорая отлетела на обочину. О пострадавших не сообщалось.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая на проспекте Строителей в Улан-Удэ столкнулись УАЗ «скорой помощи» и Тoyota Сorolla Fielder.
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От удара спецавтомобиль откинуло в сторону
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