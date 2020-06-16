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В центре Улан-Удэ столкнулись «Форд» и «скорая»

В центре Улан-Удэ столкнулись «Форд» и «скорая»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От удара спецавтомобиль откинуло в сторону

Накануне, 15 июня, в центре Улан-Удэ на улице Борсоева, произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». Очевидец передал слова водителя автомобиля «Форд Транзит», он рассказал, что он шёл на разворот.

- «Скорая помощь» ехала с мигалками, но без серены, по встречной полосе. В результате произошло столкновение, - рассказал свидетель происшествия.

Он удара скорая отлетела на обочину. О пострадавших не сообщалось.





Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая на проспекте Строителей в Улан-Удэ столкнулись УАЗ «скорой помощи» и Тoyota Сorolla Fielder.
ДТП
 
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